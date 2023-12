Solo un pari per i minerari. Con il GhiviBorgo è 2-2

Il Follonica Gavorrano chiude l’anno e il girone d’andata al terzo posto. Il team minerario, nel turno infrasettimanale che chiude il 2023 non riesce a farsi il regalo di Natale e non va oltre il pari contro un buon Ghiviborgo (2-2 il finale). Sono gli ospiti a passare infatti per due volte in vantaggio, con i ragazzi di Masi che riescono a rientrare senza poi riuscire a piazzare la zampata che avrebbe consentito di salire al primo posto della classifica, complici i pari anche di Pianese e Seravezza. Il Follonica Gavorrano è pimpante e nella prima frazione riesce spesso ad arrivare al tiro, ma al 28’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Ghiviborgo, con Ceccanti che atterra Giannini in area. Lo stesso Giannini spiazza Filippis e porta in vantaggio gli ospiti. Il Follonica Gavorrano spinge alla ricerca del pari. La prima frazione termina così sull’uno a zero per il Ghiviborgo, nonostante gli sforzi del Follonica Gavorrano di arrivare al gol. Sforzi che vengono subito premiati in apertura di ripresa. Al 3’ i biancorossoblù trovano infatti il pari: svarione della difesa ospite, con Pino che recupera un gran pallone al limite dell’area e con freddezza batte Becchi e riporta il match in equilibrio. Al 15’ il Ghiviborgo trova nuovamente il gol del vantaggio: Lepri riceve palla e batte superando Filippis con un pallonetto. Il match è vivace e lo svantaggio non dura molto: al 19’ Lo Sicco da punizione serve sulla testa di Dierna, che non sbaglia e riporta il match in equilibrio,per il 2-2 finale.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Pino, Souare (21’ st Grifoni), Masini (36’ st Bellini), Barlettani (47’ st Mauro), Lo Sicco (38’ st Modic), Ampollini, Regoli (24’ st Mencagli). All. Masi.

GHIVIBORGO: Becchi, Turini, Signorini (28’ st Nottoli), Sanzone, Bura, Carli, Giannini (44’ st Poli), Orlandi (21’ st Gibilterra), Carcani (24’ st Hrom), Vecchi, Lepri. All. Lelli.

Reti: 28’ Giannini, 3’ st Pino, 15’ st Lepri, 19’ st Dierna.