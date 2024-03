Sorpasso Comacchiese. Parte male, poi la ribalta

comacchiese

3

fossolo

1

COMACCHIESE: Farinelli, Bushi (60’ Grassi), Rizzo, Cavalieri D’Oro (62’ Negri), Alberi, Marcolini, Centonze K., Angelini (52’ De Angelis), De Giorgi (57’ Tedeschi), Marongiu, Neffati (Centonze M.). A disp.: Tiengo, Folegatti, Fogli, Fantini. Allenatore: Bresciani.

FOSSOLO: Cordoni, Pierdomenico, Fiammati (65’ Brasioli), Abdulai, Fiegna, Martinui, Atzeni (84’ Copelli), Gjjyzeli (76’ Suwareh), Pierucci (81’ Brunori), Neri (62’ Bevilacqua), Santaniello. A disp.: Siracusa, Piazza, Merighi, Venturi. Allenatore: Santaniello.

Arbitro: Zaccaria, sez. di Faenza.

Marcatori: 18’ Santaniello (F); 37’ Centonze K. (C), 41’ De Giorgi (C), 80’ Neffati (C). Note: ammoniti Pierdomenico, Neri, Santaniello, Bevilacqua.

Terza vittoria in una settimana per la Comacchiese 2015, che tiene il passo delle prime quattro della classifica. Campo pesante e condizioni difficili per via di pioggia e vento, ma le squadre in campo si danno battaglia comunque. Al 4’ Rizzo si propone sulla sinistra, viene servito da Centonze K., ma il suo diagonale finisce abbondantemente sopra la traversa. Al 18’ angolo ospite di testa Santaniello, perso dalla difesa di casa, infila Farinelli portando in vantaggio i suoi.

Al 25’ conclusione di Marongiu da posizione defilata che costringe Cordoni alla deviazione coi pugni.

Due minuti dopo azione insistita di Neri al limite dell’area rossoblù con tiro finale pericoloso ma fuori. Al 38’ arriva il pari dei lagunari sempre su angolo e sempre di testa: Rizzo batte il corner, testa di Centonze K. che agguanta il Fossolo.

E non è finita: 4’ più tardi Centonze K. mette in mezzo per De Giorgi, libero al centro dell’area piccola, che ribalta il punteggio.

Marongiu subito dopo potrebbe trovare anche la terza rete a tu per tu con Cordoni, che devia quel tanto che basta per salvarsi in angolo.

Pericolo negli ultimi istanti del primo tempo per la Comacchiese: Farinelli si salva coi piedi su Pierucci.

Nella ripresa al 73’ Marongiu ci prova dalla distanza con una conclusione potente che è alta di pochissimo.

Pur non disputando una ripresa brillantissima, i padroni di casa continuano a provarci e all’80’ arriva la terza rete: Tedeschi serve Neffati, che, rasoterra, infila l’angolino alla destra del portiere avversario e mette al sicuro il risultato.

Cinzia Boccaccini