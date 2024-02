Sorpresa La capolista Sasso va ko

È stata una domenica negativa quella delle sette formazioni bolognesi che militano in Eccellenza. Il bottino recita due pareggi e cinque sconfitte. Nel girone B è arrivata un’inaspettata battuta d’arresto per la capolista Sasso Marconi che, a Diegaro, è caduta 1-0. Di questo passo falso non è riuscito ad approfittarne il Granamica che, tra le mura amiche, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 con il Tropical Coriano. Il pari ha consentito al team di Davide Marchini di accorciare il gap. Il Medicina Fossatone è stato sconfitto 2-0 a domicilio dal Russi guidato dal mister bolognese Massimiliano Biagi, il Castenaso ha impattato 1-1 allo scadere sul difficile campo del Gambettola mentre il Bentivoglio è uscito perdente di misura dal delicato scontro diretto interno con la Savignanese. Nel girone A, le due bolognesi hanno raccolto altrettanti ko esterni: lo Zola Predosa è caduto 3-0 sul terreno della capolista Cittadella Vis Modena, il Faro Gaggio è uscito sconfitto 2-1 dall’Agazzanese.

Nicola Baldini