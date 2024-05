Sotto il segno del bomberissimo. Sogno D, Bonseri resta alla Leon: "Solo 32 gol? Ero infortunato"

Tutti lo vogliono ma lui da Vimercate non si muove. Lo scriviamo già da qualche estate e oggi lo facciamo di nuovo perché Mattia Bonseri anche nella stagione 2024/25 difenderà i colori della Leon a caccia di quella Serie D sfuggita anche questo giro da favorita e di un soffio, nello spareggio playoff di Mapello di domenica. Il capitano, bomber e uomo simbolo degli orange, ha chiuso la stagione con 32 gol all’attivo. I profani direbbero "wow" ma Bonseri ha saputo fare di meglio, ad esempio lo scorso anno i sigilli furono 49 in tutto (e anche quella volta non bastarono per la promozione). Ma un motivo per questo -17 c’è ed è Bonseri a spiegarlo. "Ho giocato sotto dolorifici negli ultimi 3-4 mesi per un infortunio di gioco e a inizio giugno dovrò sottopormi a un piccolo intervento che ritarderà la mia preparazione. Avevo male e ne ho risentito specie nel girone di ritorno". Spiegato l’arcano.

Joelson (pure lui confermato) non ha avuto dubbi a dire che la Leon era la squadra più forte del campionato, cosa non ha funzionato quindi? "Siamo partiti male, c’erano 15 nuovi e la richiesta del mister era diversa. L’abbiamo assimilata in ritardo, quando l’abbiamo fatto il ritmo è cambiato, c’è stato il recupero ma quella partenza ad handicap ce la siamo trascinata fino alla fine…". Ma a Vimercate non ci si arrende. "Gli obiettivi non cambiano, si lotterà per vincere. La stagione appena conclusa ci ha insegnato un bel po’ di cose, è stata molto formativa. Se sapremo imparare dagli errori commessi saremo già a buon punto per raggiungere quello che tutti sappiamo".