S.P. in Vincoli-Faenza il clou

San Pietro in Vincoli-Faenza di oggi pomeriggio alle 15, è il grande anticipo della settima giornata di ritorno nel girone D del campionato di Promozione. In palio ci sono punti importanti per la griglia dei playoff, ma, sotto sotto, entrambe le contendenti meditano di dare l’assalto al primo posto della Sampierana, che viaggia a quota 49. Con 40 punti, i padroni di casa sono al 5° posto e, con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, si propongono come una delle squadre del momento. Il peso offensivo della squadra di Del Mastio è tutto sulle spalle di Ndiaye, vice cannoniere del girone e autore di 14 reti, 2 in meno di Bargelli del Bellariva. Dal canto proprio il Faenza presenta un biglietto da visita nel quale figurano 44 punti e il 3° posto solitario.

Anche i manfredi, reduci da 4 risultati utili consecutivi con un solo gol al passivo, sono annunciati in fiducia. All’andata finì 0-0, mentre il bilancio delle ultime 8 sfide è tutto a favore del San Pietro in Vincoli, che non ha mai perso (5 vittorie e 3 pareggi). Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre sfide. Il Classe, al 9° posto con 32 punti, è atteso dalla insidiosa trasferta di Villa Verucchio, consapevole di dover gestire un margine di 7 punti sulla zona playout. I padroni di casa – al 14° posto con 24 punti, a -5 dalla zona per evitare gli spareggi salvezza – sono invece impelagati nella lotta per evitare i playout. Anche la Del Duca Grama è al 9° posto, ed è reduce da 2 sconfitte consecutive. L’undici di mister Candeloro gioca a Cotignola un derby di grande importanza, in pratica uno scontro diretto, visto che i padroni di casa, reduci dal pareggio sul campo della vice capolista, puntano a ridurre il ritardo di 4 lunghezze sulla zona salvezza.

Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, c’è una sorta di ultima chiamata per il fanalino di coda Cervia che, ultimo a 10 punti, ospita il Torconca Cattolica, penultimo, ma col doppio dei punti. Nel girone C, il Solarolo, 2° della classe con 49 punti, a -9 dalla capolista Osteria Grande, è in trasferta ad Argenta, sul campo del Consandolo che, benché non vinca da 8 turni, ‘veleggia’ senza troppi pensieri al 10° posto, con 31 punti. C’è anche da ‘vendicare’ il ko dell’andata, quando gli estensi espugnarono 2-3 l’Arboscelli. Lo Sparta Castelbolognese, nono a quota 32, con 7 punti di tesoretto da amministrare sulla zona pericolo, ospita il Trebbo di Reno che, reduce comunque da 3 risultasti utili di fila, è invece 15° con 22 punti, in piena zona playout.