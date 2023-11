Spadoni sul turno di Eccellenza. "La Maceratese favorita nel derby. Il Tolentino rischia tanto a Urbino»

Il turno del campionato di Eccellenza presentato da Giulio Spadoni, direttore sportivo del Monturano e in passato anche di Tolentino, Maceratese e Civitanovese.

Azzurra Colli-Montegiorgio: "Si tratta di uno scontro diretto tra formazioni che stanno facendo meno di quanto si pensava all’inizio".

Chiesanuova-Jesina: "Sono le squadre che si contendono la palma della sorpresa, con il Chiesanuova che ha qualcosa in più per l’ottima classifica raggiunta. A inizio stagione molti infatti davano la Jesina tra quelle realtà in difficoltà e i leoncelli stanno raccogliendo consensi, il Chiesanuova è in grande salute come dimostra il suo cammino".

Civitanovese-K Sport Montecchio Gallo: "Una bella gara, non c’è che dire. La K Sport Montecchio Gallo è una realtà molto solida, si confrontano formazioni con difese capaci di prendere pochi gol. Sarà una partita combattuta che sfugge ai pronostici perché entrambe le contendenti hanno i mezzi per potere vincere".

Urbino-Tolentino: "L’Urbino è la squadra che è stata finora più regolare, il Tolentino è in una situazione molto particolare dopo un mercato con grandi investimenti, adesso quel progetto è cambiato. Sulla carta l’Urbino è una formazione più quadrata e rodata, tuttavia i cremisi hanno un organico importante e nella singola gara può succedere di tutto".

Monturano-Montefano: "Affrontiamo una squadra radicata nell’Eccellenza e capace di prendere pochi gol. Ci attende un impegno difficile, ma cercheremo in tutti i modi di ottenere la prima vittoria contro un avversario importante".

Osimana-Castelfidardo: "Si tratta di un bel derby. L’Osimana sta facendo meno di quanto si era promessa, il Castelfidardo è una buona formazione in ogni reparto. È un match importante per entrambe le squadre che sfugge ai pronostici essendo un campionato in cui regna l’equilibrio".

Maceratese-Sangiustese Vp: "Si trovano di fronte squadre che al momento hanno fatto meno dei pronostici. La Maceratese con l’avvento di Dino Pagliari ha centrato tre risultati utili, la Sangiustese ha raccolto meno di quanto meritato. Si tratta di un match tra organici importanti per la categoria, vedo leggermente favorita la Maceratese".

Urbania-Mcc Montegranaro: "L’Urbania è partita molto bene ma poi ha frenato, al Montegranaro è successo il contrario; considerando il differente momento di forma il Montegranaro è leggermente favorito, ma l’Urbania vorrà rifarsi e ha gli strumenti per farlo".