Spagna sbatte contro il palo, finisce senza gol. Civitanovese fermata dal Montegranaro

CIVITANOVESE

0

MONTEGRANARO

0

CIVITANOVESE (4-2-3-1) Testa; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Ercoli (31’st Ruggeri), Domizi; Buonavoglia, Brunet, Strupsceki; Spagna. A disp. Cannella, Candia, Giordani, De Vito, Guedak, Visciano, Verini, Franco. All. Alfonsi.

MONTEGRANARO (4-2-3-1) Taborda; Diouane, Zaffagnini, Kukic, Pagliarini; Lattanzi (12’st Malavolta), F. Tissone; Marilungo, Capponi (16’st Tonuzi), Rozzi (21’st Morales); Perpepaj (26’st Valentini). A disp. Mallozzi, C. Tissone, Foresi, Jallow. All. Marinelli.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Note: spettatori 1.000 circa, ammoniti Capponi, Malavolta, Zaffagnini, Morales. Ang. 6-3, rec. 0’pt e 5’st.

di Francesco Rossetti

Pareggio scialbo tra la capolista Civitanovese e il Montegranaro, che al Polisportivo non vanno oltre lo 0-0 in una gara dalle poche emozioni. I rossoblù di Alfonsi conservano il primato nella graduatoria, grazie alla sconfitta del K-Sport Montecchio Gallo all’Helvia Recina contro la Maceratese, ma vedono accorciate le distanze con Montefano (-2), Chiesanuova (-4) e Urbino (-5). È un buon punto, invece, per i gialloblù di Marinelli che in questo modo restano a una sola lunghezza dai playoff, in una zona di classifica dove ben dieci squadre si dividono in una fetta di otto punti. Torniamo al match. In avvio, i padroni di casa devono fare a meno di Becker, Bagnolo e Paolucci, con Visciano in panchina ma lungi dal poter rientrare e Mangiacapre aggregato alla Juniores. Gli ospiti, invece, hanno tutte le pedine a disposizione, a parte lo squalificato Ruggeri e Foresi appena ripresosi da uno stiramento. Nella prima frazione di gara parte meglio la Civitanovese e in successione si registrano un tentativo di Spagna (5’) e tre di Strupsceki: l’argentino si fa bloccare due volte dall’estremo difensore Taborda, nel mezzo non riesce a dare il giusto impatto, di testa, al cross di Spagna e la sfera va oltre la traversa. Segue la reazione dei calzaturieri, pericolosi con l’inzuccata di Marilungo (19’) sugli sviluppi di un corner.

Assai rari i brividi nella ripresa. La Civitanovese si spinge in avanti con poche idee, il Montegranaro non la rischia, tuttavia Tonuzi dà filo da torcere agli adriatici. Al 27’, una rasoiata di Spagna su punizione trafigge la barriera e raggiunge il palo, Taborda è fortunato a ritrovarsi la palle tra le gambe, mentre al 40’ lo stesso centravanti è autore di una bella girata in area: pallone che si perde a lato.

"Abbiamo avuto qualche occasione in più, potevamo fare meglio, ma prendiamo questo punto e andiamo avanti", l’analisi del tecnico locale Sante Alfonsi. "Dobbiamo rammaricarci – ha dichiarato l’allenatore ospite Daniele Marinelli – perché oggi (ieri, ndr) potevamo portare a casa i tre punti, non abbiamo concretizzato qualche situazione che poteva esserci favorevole. Ecco però raggiunta la salvezza matematica; prossimo step, i playoff".