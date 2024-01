Spalti vuoti al Brilli Peri dopo la decisione del giudice sportivo: le scelte di Calori. Il Montevarchi punta sui gol di Priore. L’ostacolo Follonica Gavorrano è di spessore

MONTEVARCHI

In un Brilli Peri deserto come nella fase più acuta della pandemia Montevarchi e Follonica Gavorrano si affronteranno questo pomeriggio per la terza volta in stagione, contando la gara d’andata e l’amichevole estiva del 7 agosto. Si gioca, com’è ampiamente noto, a porte chiuse per decisione della giustizia sportiva che ha respinto con pronunciamento della Corte d’Appello federale anche il ricorso d’urgenza presentato dalla società valdarnese, limitandosi a ridurre di 500 euro la multa originaria di 1500. Spalti vuoti, dunque, al Comunale ed è un peccato perché alla luce dei precedenti tra le due formazioni – incontri giocati sempre a viso aperto e senza tatticismi – i novanta minuti promettono spettacolo ed emozioni. Marco Masi, il tecnico della vice capolista, ha parlato di trasferta insidiosa e dall’esito non scontato mentre Simone Calori, dal canto suo, ha caricato gli aquilotti chiedendo loro più del massimo per far risultato al cospetto di una delle candidate d’obbligo al salto di categoria.

La sfida metterà di fronte anche due dei cannonieri più forti del torneo, numeri alla mano: l’ex Vieri Regoli e il rossoblù Edoardo Priore (nella foto), fresco di prolungamento del contratto fino al giugno 2025. Oggi il 2002 di Assisi vorrebbe raggiungere la doppia cifra di reti visto che sin qui ne ha realizzate 9. Calori riproporrà il modulo 4-4-2, speculare a quello degli ospiti inserendo in difesa l’ex Fiorentina Cellai. In avanti cinque candidati per due maglie contese da Priore, Keqi, Rufini, Boncompagni e Boiga. Tra i convocati anche il portiere del 2005 Bianchi.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Ciofi; Virgillito, Muscas, Bontempi, Pardera; Priore, Keqi. Allenatore: Calori.

FOLLONICA GAVORRANO (4-4-2): Filippis; Botrini, D’Agata, Brunetti, Ceccanti; Souare, Lo Sicco, Pignat, Nardella; Regoli, Pino. Allenatore: Masi.

Arbitro: Menozzi di Treviso.

Giustino Bonci