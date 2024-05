Spareggi Il Vismara si gioca tutto al Benelli

Oggi nei dilettanti sono in programma alcune gare valide per gli spareggi post campionato.

Promozione. Si gioca la prima giornata dei playoff e dei playout.

Playoff. Girone A: Moie Vallesina-S. Orso. "Una partita importante – dice il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini – essere nei playoff significa che abbiamo fatto un campionato di alto livello, era il nostro obiettivo inziale e ne siamo soddisfatti, ora oggi cercheremo di dare il massimo per vedere dove possiamo arrivare". Si gioca al Comunale ‘Pierucci’ di Maiolati Spontini alle ore 16,30. Arbitro Laura Mancini di Macerata. L’altro accoppiamento è Portuali Calcio Ancona-Biagio Nazzaro, qui si gioca allo Stadio Del Conero di Ancona alle ore 15. Nel Girone B si giocano: Atletico Centobuchi-Corridonia (ore 16,30) e Vigor Castelfidardo-Trodica (ore 16,30). Regolamento: gara unica, qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi supplementari; persistendo l’ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa meglio piazzata nella classifica di fine campionato. Le vincenti degli accoppiamenti di ogni girone si incontreranno per la semifinale il 19 maggio, la finalissima tra le vincenti dei due girone è in programma per il 26 maggio.

Playout. Prima giornata. Girone A. Vismara 2008-Castelfrettese. Si gioca al ‘Tonino Benelli’ di Pesaro alle ore 17. Stesso regolamento dei playoff, quindi con il Vismara favorito dal doppio risultato-vittoria e pareggio. "Ci giochiamo una stagione – dice il presidente del Vismara Flavio Parlani – sono convinto che i ragazzi daranno tutti per poter mantenere in questa categoria". Gara unica ma a differenza dei playoff si decide tutto oggi: la vincente si salva, la perdente retrocede in Prima categoria. Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno.

Prima categoria. Oggi si giocano le semifinali per il titolo regionale. Queste la partite. Lunano-Sassoferrato. Si gioca al Comunale di Lunano alle ore 15,30. I padroni di casa, guidati da gennaio da mister Renzi, si sono resi protagonisti di una rimonta storica, recuperando in un girone i dieci punti che li separavano dal Montecalvo e riuscendo a conquistare il titolo addirittura con una giornata di anticipo. I biancazzurri di Ricci, invece, sono emersi in un girone complicatissimo e hanno superato la concorrenza della Real Cameranese solamente all’ultima giornata, Il bilancio delle reti stagionali recita per i biancoverdi 54-27 (miglior attacco e terza miglior difesa del girone A), mentre per i sassoferratesi 47-27 (terzo attacco e terza difesa). Dirige l’incontro il signor Leonardo Caporaletti di Macerata. Calcio d’inizio alle 15,30. Azzurra Sbt-Settempeda ore 16. Accedono alla finalissima le due vincenti dei due accoppiamenti, il regolamento prevede i tempi regolamentari, eventuali 2 tempi supplementari e perdurando la parità i calci di rigore. Spareggio salvezza tra Maior- S.Veneranda. La vincente va a giocarsi i playout che inizieranno sabato prossimo mentre la perdente retrocede in Seconda categoria. Qui il regolamento prevede il tempo regolamentare, due tempi supplementari e calci di rigore. Si gioca allo Stadio ‘Mancini’ di Fano alle ore 16,30. Arbitro Tasso di Macerata.

Seconda categoria. Per la prima giornata delle semifinali valide per il titolo regionale si gioca (tra altre): Muraglia-Tavernelle. Si scende in campo al Comunale di Muraglia alle ore 15,30. Amedeo Pisciolini