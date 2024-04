Spareggio a quattro. Ultima giornata decisiva

In sede di presentazioni del girone A di Promozione ci fu un coro unanime tra gli addetti ai lavori. "Quest’anno, a differenza degli ultimi due, sarà un campionato equilibrato". Vero, tutto vero, troppo vero. A 90 minuti dalla fine – domenica si gioca l’ultima giornata – ci sono quattro squadre in tre punti. Comanda le operazioni la Lentatese a quota 55, insegue l’Accademia BMV a 54 e poi a 52 ci sono Universal Solaro e Ispra. Ricordiamo, a differenza dei professionisti, che in caso di arrivo a pari punti c’è sempre uno spareggio.

La logica vuole che la favorita indiscussa sia la Lentatese, prima solitaria e attesa dalla trasferta di Cantù contro una squadra fuori da tutti i giochi. Ma visto quello che è successo domenica scorsa non c’è niente di sicuro (e logico) da queste parti: la pericolante Valle Olona ha imposto il 3-3 proprio alla Lentatese, è andata peggio all’Accademia BMV in vantaggio di tre reti dopo 25 minuti e poi clamorosamente raggiunta dal Gavirate. Può succedere davvero di tutto, anche un inedito arrivo a quattro a quota 55 e in quel caso tornerebbe d’attualità il nome dell’Universal Solaro di mister Broccanello che spareggerebbe con Ispra. "Comunque andrà a finire è stato un bellissimo campionato, combattuto e incerto fino alla fine e non già deciso a febbraio come accaduto di recente. Avevamo forse noi la squadra più forte del lotto, era l’occasione propizia, infortuni e squalifiche tutti assieme ci hanno penalizzato nel girone di ritorno. Ma non è ancora finita, c’è l’ultima giornata da giocare e poi i playoff" dice Luca Volpi, direttore sportivo dei giallorossi di Solaro che domenica ospiteranno la Baranzatese, che nulla ha più da chiedere al campionato, con un occhio al terreno di gioco e l’altro sullo smartphone per gli aggiornamenti dagli altri campi. Sotto lotta anche il Ceriano Laghetto in zona playout, se la vedrà con l’Aurora Uboldese.