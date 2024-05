Speranza ripescaggio. Desenzano, la C un sogno

DESENZANO (Brescia)

Anche se la possibilità di usufruire del ripescaggio in serie C non è un’opportunità facile da concretizzare, la vittoria dei play off del girone B di serie D rappresenta ugualmente un risultato da analizzare con attenzione in chiave futura per il Desenzano.

In effetti non si tratta solo del meritato premio per lo splendido finale di stagione messo in mostra dalla squadra di Matteo Contini. Una continuità di rendimento e di risultati come quella che ha condotto i gardesani dalle soglie dei play out sino a pochi punti dalla vetta rappresenta infatti un elemento che può diventare prezioso in chiave futura.

Sin dall’inizio della stagione, a dire il vero, la società del presidente Roberto Marai (che a margine della finale con la Varesina ha ringrazia gli ospiti per avere avere accettato di premiare tutti i tifosi con l’ingresso gratuito)

non ha mai fatto mistero di puntare molto in alto. La falsa partenza e il conseguente cambio in panchina tra Tacchinardi e Contini hanno fatto accantonare per un lungo periodo i sogni di gloria di un gruppo che, in realtà, è stato allestito con ambizioni ben precise.

Solo grazie ad un duro lavoro e ad una grande tenacia la compagine biancazzurra è riuscita finalmente a trovare il suo ritmo, risalendo così posizioni su posizioni, fino ad entrare a stretto contatto con le contendenti che stavano lottando per l’unico posto che vale la promozione tra i professionisti. Un grande sogno che l’attaccante Alberto Paloschi (ex professionista che ha dimostrato di avere mantenuto intatto il suo fiuto del gol, oltre ad una sana dose di umiltà che fa la differenza) e compagni non sono riusciti a costruire sul campo, ma, proprio la vittoria ottenuta ai play off, è stata la prova più eloquente che il Desenzano, ormai, ha le carte in regola per credere nella serie C.

"Innanzitutto dobbiamo fare un complimento a tutti questi ragazzi – racconta mister Contini – che hanno sofferto ed hanno raggiunto un risultato fortemente voluto. Non è facile andare avanti quando le cose non funzionano a dovere. Nello stesso, sin dal mio arrivo a novembre, ho ricordato a tutti loro che avremmo potuto raggiungere belle soddisfazioni solo facendo affidamento sul gruppo e posso dire che, da questo punto di vista, tutti sono stati estremamente disponibili ed è proprio su questo punto che abbiamo potuto costruire il risultato finale. Un grazie che spetta a tutti, ma in particolare a quelli che hanno giocato meno, elementi che sarebbero stati titolari in qualsiasi squadra e che, invece, qui non hanno sempre trovato lo spazio desiderato. Siamo stati tutti uniti e questa la ritengo la vittoria più bella".

La fertile base sulla quale far crescere la voglia di serie C del Desenzano che spera ora in un ripescaggio in serie C, anche se le chance sono decisamente basse. Resta comunque una grande stagione coronata da una vittoria storica per tutta la città.