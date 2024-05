’Speroni’: trionfa il Milan nel ricordo di Giuseppe

Grande successo del 5° Torneo Speroni. La kermesse, organizzata dal Progetto Intesa, in collaborazione con gli “amatori del Birrino” e l’associazione APS Meletolè, ha visto la partecipazione di venti squadre di baby calciatori. Il torneo era riservato ai 2012 dilettanti e 2013 professionisti.

Sono scesi in campo a Meletole: Progetto Intesa, Sassuolo, Albinoleffe, Empoli, Cremonese, Monza, Cittadella, mentre a Castelnovo Sotto hanno giocato Spal, Pisa, Parma, Modena, Bologna, Sudtirol, Perugia, Piacenza, Como, Reggiana, Milan, Torino, Spezia. Alla fine i 400 calciatori hanno giocato 80 partite e per il secondo anno consecutivo ha vinto il Milan, secondo il Torino e terzo il Monza. Grande commozione quando Daniele Benassi, organizzatore del torneo, ha ricordato Giuseppe Speroni venuto a mancare il 9 aprile scorso. Giuseppe, persona amata da tutti, è sempre stato il principale punto di riferimento per l’organizzazione del torneo e per tutto il paese.