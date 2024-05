Spiccioli di speranza per il Forlì. Aglianese battibile, ma basterà?

Ultima giornata e spiccioli di speranza per i playoff. Domani alle 15 il Forlì fa visita all’Aglianese, decima e tranquilla a quota 41. Per i galletti di mister Mauro Antonioli l’imperativo è quello di portare a casa i tre punti per sperare di arpionare, sulla linea del traguardo, gli spareggi post campionato. Un’impresa non semplice considerando che Corticella e Victor San Marino, appaiate a quota 54 due lunghezze sopra ai biancorossi al quarto e quito posto (utili per la post season) si giocano la qualificazione tra le mura amiche.

Per centrare l’obiettivo, quindi, Merlonghi & Co., dovranno sperare in un contemporaneo passo falso di una delle rivali. Al Corticella sarà sufficiente un pareggio nell’impegno col demotivato Prato: i bolognesi, infatti, qualora fossero raggiunti dal Forlì vantando le due vittorie negli scontri diretti. Opposta, invece, la situazione a riguardo del Victor San Marino, in svantaggio sul Forlì negli scontri diretti, titani che si giocheranno gli spareggi affrontando in casa un Borgo San Donnino che vanta ancora una speranza di evitare la retrocessione diretta agganciando i playout.

L’Aglianese è allenata dallo scorso ottobre da Francesco ‘Ciccio’ Baiano, abbonato al 3-5-2, subentrato in corso d’opera ad Ivan Maraia, ex attaccante dalle polveri asciuttissime con la bellezza di 174 reti in una carriera giocata anche con Fiorentina, assieme a Batistuta, e nella Premier League inglese con la casacca del Derby County. Domenica scorsa la squadra toscana è stata battuta a domicilio 2-3 dal Certaldo, capace di rimontare e aggiudicarsi l’intera posta con la rete decisiva al 93’. Nelle 15 gare disputate in casa l’Aglianese ha messo assieme 23 punti grazie a sei vittorie e cinque pareggi, a fronte di quattro sconfitte. Oltre al citato Certaldo, ad Agliana hanno vinto Sant’Angelo (0-1), Victor San Marino (2-3) e Sangiuliano City (0-2).

Il reparto avanzato del club neroverde da metà campionato ha perso il forte attaccante Ricardo Bocalon (144 reti tra serie B e C), che aveva segnato cinque reti, trasferitosi in serie C al Renate. Al suo posto Agostino Mascari, prelevato dal Trapani, a segno sei volte coi toscani. Il perno del centrocampo del club pistoiese è il 33enne regista Agostino Remedi, in carriera in serie B e serie C anche con Rimini, Lentigione, Modena e Arezzo.

Fondata nel 1923, dopo il fallimento del 2007 e alcuni anni disputati tra Terza e Seconda Categoria l’Aglianese è risalita in serie D grazie ai successi partendo dal 2012-13 in quattro campionati. Nella partita del girone d’andata il Forlì s’impose con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Greselin, arrotondata dalla rete di Bonandi. Nei sette campionati giocati assieme, il bilancio è favorevole al Forlì che ha centrato sei vittorie e cinque pareggi a fronte di due successi della squadra toscana.

Per la decisiva partita di domani mister Antonioli dovrà, ancora una volta, fare a meno di Thomas Bonandi e Mirco Drudi, fermi ai box per i malanni che ne hanno pesantemente limitato la stagione.