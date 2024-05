"Spider bomber" Geraci. Il Camaiore chiude terzo

cAMAIORE

3

CASTELFIORENTINO

1

CAMAIORE: Barsottini, Crecchi, Arnaldi, Anzilotti, Zambarda, Velani, Adami, Verona, Geraci, Da Pozzo, Imbrenda.

All. Pietro Cristiani.

CASTELFIORENTINO: Neri, Ballerini, Sebastiano, Viti, Baragli, Mancini, Boumarouan, Casanova, Fall, Pieracci, Locci. All. Nico Scardigli.

Arbitro: Marongiu di Livorno (assistenti di linea Rocchi di Pontedera e Anello di Piombino).

Reti: 5′ Geraci (Cam), 13′ Casanova (Cas); 74′ Imbrenda (Cam), 83′ Geraci (Cam).

CAMAIORE – Chiusura di regular season con vittoria per il Camaiore che al Comunale batte 3-1 il Castelfiorentino già retrocesso e lo fa grazie alle reti dei suoi attaccanti: doppietta per lo "SpiderBomber" Silvestro Geraci (che chiude la stagione regolare con 15 centri) e gol per Leonardo Imbrenda (al 3° sigillo in bluamaranto dopo i 5 fatti con la maglia del Montespertoli nella prima metà di stagione).

I bluamaranto tuttavia restano al terzo posto e dunque la semifinale playoff, in posizione di vantaggio e in casa, domenica prossima cel’avranno con lo Zenith Prato (che ieri ha debordato 10-2 contro l’altra già retrocessa Geotermica). Il tecnico Pietro Cristiani ha risparmiato anche alcuni diffidati come D’Alessandro e chi magari non aveva mai rifiatato come Borgia oltre agli acciaccati Kthella e Biagini.

I verdetti finali dell’Eccellenza (girone A) sono stati questi: Tuttocuoio promosso in Serie D; ai playoff domenica 12 maggio semifinali di girone Cuoiopelli-River Pieve e Camaiore-Zenith Prato; unico playout Valdinievole Montecatini-Lanciotto Campi sempre domenica prossima; retrocesse dirette in Promozione la Geotermica ed il Castelfiorentino United.