Spogliatoi. Baiesi: "Una partita bloccata e occasioni non sfruttate bene»

Musi lunghi nello spogliatoio della Portuense a fine gara, poca voglia di parlare da parte dei giocatori rossoneri, l’unico che si presenta ai taccuini è Alessandro Baiesi. La sua analisi è precisa e al contempo concisa: "E’ stata una partita bloccata – commenta il team manager e direttore sportivo – nessuno voleva scoprirsi, d’altra parte la posta in palio era altissima. E’ stata una partita equilibrata, con poche occasioni, il Solarolo rispetto a noi è riuscito a sfruttare le poche occasioni, noi no". Nell’ambiente biancorosso si canta e si balla nello spogliatoio. "E’ stata una gara molto tattica ed equilibrata – sostiene Fabio Assirelli, l’allenatore del Solarolo – Avevamo di fronte una squadra fortissima, con individualità di altissimo livello, per vincere contro un avversario di questo valore sapevamo che sarebbe servita la partita perfetta".