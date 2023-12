Spogliatoi. "Ci abbiamo provato fino alla fine. Vincere così è ancora più bello»

"Abbiamo spinto sempre, provandoci fino all’ultimo, e alla fine credo sia stata una vittoria meritata, che vale tantissimo". A parlare è Massimo Gadda, timoniere di un Ravenna che fa sognare e che si conferma saldamente in vetta al girone D, con lo scettro virtuale di campione d’Inverno. Un trofeo che a fine stagione conterà il giusto, ma che oggi rappresenta un segnale forte lanciato verso le dirette concorrenti e all’intero campionato. Al Galli, i giallorossi hanno confermato per l’ennesima volta di essere squadra solida e compatta: lo dicono i numeri e i risultati, che parlano di cinque partite senza subire gol e di un attacco che ogni volta trova un protagonista diverso. La tappa di Imola non era per nulla semplice, nonostante il cammino recente dei rossoblù dica tutt’altro, ma al Galli, fino a ieri pomeriggio, soltanto Corticella e Victor San Marino erano riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. "Quando vinci nei minuti di recupero, c’è sempre la componente fortuna ad incidere, però anche quella la devi andare a cercare, e i ragazzi ci sono riusciti, reagendo e non mollando mai, fino agli ultimi secondi – ha commentato Gadda nel post-gara -. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piccolo calo, rischiando anche di subire gol, poi ci siamo ripresi alla grande, ricominciando a fare la partita. Non è stata una gara facile, molto spigolosa e con tanti falli, su un campo bello ma pesante, tutti motivi per cui questa vittoria vale tantissimo, ottenuta così poi, è ancora più bella". Ora qualche settimana di stop, poi a gennaio si torna in campo. "E’ un campionato molto equilibrato, che nessuno ad oggi è stato in grado di dominare, e resto convinto che ce la giocheremo in tanti fino all’ultimo: ci sono almeno 6-7 squadre in corsa per il primo posto. Vincere il girone non è mai stato il nostro obbiettivo, ma adesso siamo lì e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. L’importante è continuare su questa strada e pensare solo al campo provando a fare il massimo, come stiamo facendo".

g.p.