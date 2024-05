Spogliatoi. Dell’Agnello:: "Match combattuto, troppe palle perse»

A fine partita coach Sandro Dell’Agnello cerca di superare la delusione della sconfitta in gara2, partita condotta anche di 21 punti: "È stato un match molto combattuto e come in gara1 abbiamo condotto a lungo. Ci sono tante cose di queste due partite da analizzare. È evidente che ci sono delle nostre caratteristiche che a loro danno fastidio e alcune dei nostri avversari che danno fastidio a noi. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. La nostra colpa è da ricercare nelle palle perse. Credo che almeno una partita in queste prime due avremmo meritato di vincerla". Sul fronte opposto coach Rossi prova a tenersi stretto una vittoria pesante: "In questo momento posso fare solo i complimenti alla mia squadra. La pressione? Sono discorsi a cui non credo, anzi credo che la pressione sia quello che fa bene e accende il fuoco".