Spogliatoi. Il vicepresidente Bizzarri: "Passaggio meritato. Adesso viene il bello, la strada è ancora lunga» Il Persiceto ottiene la qualificazione in modo sofferto ma meritato per tornare in Promozione. Il vice presidente elogia lo sforzo del team e la fiducia nella società. Fabio Onestini ammette la superiorità degli avversari ferraresi con sportività.