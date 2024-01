Spogliatoi. Mister Lauro: "Era fondamentale vincere»

Meno bella ma concreta la Samb che ha battuto il Fano. "Era fondamentale vincere, il come non era importante, questo avevo detto ai ragazzi. Non sempre dobbiamo giocare bene per vincere, soprattutto quando il campo e l’avversario non te lo permettono. Abbiamo vinto la partita, forse la più bella secondo me, proprio per questo motivo. Era quello che avevo chiesto ai ragazzi, di mettere un qualcosa in più e lo hanno fatto e questo ci ha permesso di portare a casa una gara fisica e tosta", ha detto subito mister Maurizio Lauro al termine della partita. "Se avessimo – ha continuato – fatto una partita in punta di piedi senza difenderci con le unghie e con i denti, non l’avremmo neanche pareggiata, l’avremmo persa".

L’allenatore ha anche spiegato le scelte tecniche: "Il Fano ha attaccanti difficili da reggere con la difesa a quattro, per questo ho inserito Sbardella, per dare più forza dietro. Nel girone di andata abbiamo giocato con un centrocampo a due dove sicuramente un giocatore come Scimia non è riuscito a farsi valere. Ora, però, in una mediana a tre si trova più a suo agio. Pezzola sta giocando al posto di Sbardella perché nell’ultimo periodo l’ho visto meglio, abbiamo una rosa competitiva con giocatori che si equivalgono. Fabbrini? Ha preso una pallonata al volto, non vedeva bene da un occhio, farà dei controlli".

Da qui alla bellissima rete realizzata da Pagliari. "Abbiamo – ha continuato il mister - giocatori con rimessa lunga e con grandi qualità nel tiro da fuori aria, abbiamo provato in allenamento questo tipo di azione da palla inattiva, da rimessa laterale e Pagliari si è fatto trovare lì e ha segnato un gran gol". Un elogio anche per Coco, decisivo in un paio di incursioni del Fano: "Ha ripreso sicurezza, sul finale del girone d’andata l’aveva un po’ persa, quando non ha giocato è stato il primo a incitare i compagni". "Avere vinto – ha concluso Lauro - questa gara in questo modo è per noi fondamentale perché questi successi consolidano il gruppo e ci rendono consapevoli di poter vincere anche gare fisiche. L’Aquila-Campobasso? Sarà una bella partita dove qualcuno perderà dei punti, ma noi dobbiamo continuare così, non c’è una gara da qui alla fine non importante, sono tutte fondamentali, il campionato è difficile ed equilibratissimo". "Abbiamo preparato in settimana questo tipo di partita – ha aggiunto il capitano Sirri -, sapevamo che venivamo a giocare una gara di questo tipo, siamo stati bravi ad interpretarla bene dal primo minuto". "Una vittoria ancor più bella – gli ha fatto seguito Pezzola -, queste partite fortificano e danno morale, quando devi difendere il risultato fino all’ultimo, una grande prestazione di gruppo, domani (oggi, ndr) vedremo cosa accadrà tra L’Aquila e Campobasso".

s. v.