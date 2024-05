Spogliatoi. Mister Troise esulta:: "Per noi è iniziato un altro campionato»

"Per noi è iniziato un altro campionato". Ed è iniziato nel migliore dei modi per il Rimini. E mister Troise lo sa. Conosce il cuore della sua squadra. Quel cuore che in tante occasioni in campionato lo ha salvato e che ieri sera a Gubbio ha permesso di fare un salto in avanti che fa sognare. "Abbiamo giocato una partita importante – dice l’allenatore dei biancorossi –. Abbiamo avuto la capacità di accelerare, rallentare, soffrire e colpire al momento giusto. È stata una bella serata. Quando c’è una partita da dentro o fuori questa squadra tira fuori tutto il suo potenziale. Avevamo preparato più partite, perché non sapevamo quale sarebbe stato l’atteggiamento dei nostri avversari. È successo tutto quello che abbiamo provato". Con un assalto finale. "Alla fine ci siamo giocati il tutto per tutto. Il gol di Cernigoi? Sono contento per lui. Il gol non arrivava e a livello psicologico si entra in qualche difficoltà quando questo non succede. Le sue potenzialità le abbiamo sempre viste. Sono contento per lui, ma credo che lo sia anche la squadra".