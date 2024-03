Spogliatoi. Nardiello: "Tommaso ha fatto la differenza. Con lui giochi in 12»

"Con un Pittaluga così hanno giocato in 12 contro 11 – afferma l’allenatore del Casumaro Manuel Nardiello –, oltretutto a noi mancano 7/8 titolari e loro sono stati bravi nelle palle da fermo a colpirci. In 4 occasioni e altrettanti gol, anche se credo che il primo calcio d’angolo dal quale è nato il loro vantaggio non ci fosse. Vittoria comunque netta e meritata, probabilmente troppo ingigantita dal punteggio, anche se è ovvio che se loro lottano per i play off e noi per evitare i play out, ci sarà un motivo". "Bravi tutti i ragazzi, con un Pittaluga che credo abbia disputato la miglior partita da quando sono a Mesola – dice mister Mattia Salvagno –, ci mancano almeno 5 titolari e speriamo di recuperarne qualcuno per le prossime gare. Tuttavia godiamoci questi tre punti sui quali credo non ci sia nulla da ridire e pensiamo già alla prossima gara".