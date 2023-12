Spogliatoi, salvagno. "Terzi con merito. Godiamoci le feste»

"Siamo riusciti a prendere due gol, senza una loro vera azione – dice Assirelli per il Solarolo –, il Mesola ha giocatori di alto livello, noi con i nostri giovani siamo secondi e non lo avremmo mai sperato ad inizio campionato. Non siamo stati fortunati su nulla, forse anche qualche svista arbitrale, ma ci sta e chi vince ha sempre ragione, bravi i miei ragazzi e credo che un pareggio per il gioco espresso sarebbe stato più giusto". Elogia i suoi, la determinazione e la messa in campo anche mister Salvagno del Mesola, mentre sulla gara afferma: "non eravamo fenomeni prima e neanche scarsi dopo le sconfitte. Gran bel Mesola, tatticamente perfetto, che non ha mai mollato fino alla fine e meritato la vittoria. Siamo terzi con merito e per adesso godiamoci il Natale".