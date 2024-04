Spogliatoi. Stellone:: "Ora le partite della vita»

Playoff Juve-Arezzo (in gara secca), playout Vis-Recanatese in doppio confronto. Ecco i verdetti del Benelli. Roberto Stellone intanto ha compiuto la prima missione: "Siamo lì - dice - e ci arriviamo con un’ottima partita, sotto tutti gli aspetti. Abbiamo battuto una squadra forte, correndo pochi rischi. Bravi a non disunirci dopo quel gol loro un po’ fortuito. Complimenti a tutti i ragazzi". Adesso la doppia sfida con la Recanatese. "Saranno le partite della vita. Ma non dobbiamo fare calcoli né pensare ai due risultati su tre a favore". Quanto all’analisi tecnica, "abbiamo gestito bene tutte le situazioni, osando di più nel primo tempo, abbassandoci un po’ nella ripresa, ma senza correre grossi rischi. Si correva veloci davanti e veloci dietro". Il giudizio sui singoli. "Nina si è sacrificato in un ruolo non suo, gli attaccanti hanno fatto un buon lavoro, Di Paola ha fatto un’ottima partita ed ha chiuso coi crampi. Anche Da Pozzo ha fatto bene, si è fatto trovare pronto". L’ammonizione di Nicastro gli costerà la squalifica: "E’ andato a saltare con le braccia alte, tutto qui. L’ammonizione non c’era assolutamente. Ma abbiamo altri attaccanti bravi. Siamo tutti importanti in questa squadra, bisogna solo mettere da parte l’io, le partite si vincono di squadra". Ora due giorni di riposo, da mercoledì si riparte. Davide Zagnoni, al terzo centro stagionale, è più che soddisfatto: "Dovevano dare una risposta - dice - e l’abbiamo data, mettendo in campo tutto quello che avevamo". Il difensore dedica il gol "a tutto l’ambiente Vis e ai miei familiari. Mi sono stati sempre vicino, non è stato un periodo facile". L’intesa con Di Paola sui piazzati è ormai collaudata: "Andare ad attaccare la palla col piede di Manual è facile", si schermisce. Sui playout imminenti: "Il doppio risultato a disposizione non ci deve far abbassare la tensione. Vietato fare calcoli".