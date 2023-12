Spogliatoi. Troise deluso:: "Non ci sono alibi per questa sconfitta»

"Ci vuole tanto a costruire e poco a distruggere". Lo dice con onestà Emanuele Troise. Perché nelle ultime due partite sono tante le cose del suo Rimini che al tecnico campano sono piaciute poco. "Non avremmo voluto chiudere l’anno così – lo dice subito, a scanso di equivoci – Questo ko non ha alibi, a differenza di quello con l’Entella. Nel primo tempo siamo stati lenti, aggrediti e poco reattivi in quella che era una gara piuttosto prevedibile viste le caratteristiche dell’avversario". Non ci gira attorno Troise. "Siamo mancati nei dettagli. I gol che abbiamo subito sono andati a condizionare tutta l’inerzia". L’allenatore del Rimini pensa alla poca solidità difensiva, ma evidentemente anche a qualche mancata occasione. "Abbiamo avuto, nonostante le occasioni, l’incapacità di pareggiare la partita. E poi, è chiaro, alla fine anche l’espulsione ha inciso nell’ultima parte del match". Non resta che guardare avanti. "Il campionato è ancora lungo, c’è tutto un girone di ritorno, ma questo non ci fa mettere in secondo piano quello che è successo oggi".