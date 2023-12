Spogliatoi. Troise: "I tanti impegni ravvicinati si sono fatti sentire»

"Oggi abbiamo pagato il conto di quanto speso in queste settimane". Sembra quasi saperlo Emanuele Troise che, prima o poi, un ko come quello con l’Entella sarebbe arrivato. "Ad ogni modo ci dispiace – dice l’allenatore del Rimini – perché abbiamo anche questa volta cercato di fare tutto il possibile per arrivare al meglio. Abbiamo trovato una squadra che già dall’approccio ha fatto bene. Va dato merito all’Entella, che ha aggredito la partita, è riuscita subito a sbloccarla, e per noi si è messa in salita". Troise, comunque, applaude la reazione dei suoi. "Hanno cercato di recuperare lo svantaggio – commenta – poi ci sono quegli episodi chiave che danno l’inerzia. Come la palla-gol che ha avuto Lombardi a fine primo tempo, e un ottimo avvio di secondo tempo". Il tecnico campano riconosce i meriti degli avversari. "Bravi loro, dopo una prima parte di secondo tempo in difficoltà, a chiuderci quegli spazi che stavamo trovando. Quando poi, all’80’, prendi il 2-0, diventa veramente complicato recuperarla considerando tutta una serie di situazioni che ci hanno portato anche a condizionare una partita in termini di presenza di giocatori che oggi comunque ci avrebbero dato una mano". Le elenca Troise. "L’infortunio di Rosini di qualche giorno fa, Marchesi non al meglio a causa della febbre. C’è da fare i complimenti all’Entella. Comunque chiudiamo una serie di partite in cui abbiamo dato tutto, abbiamo raccolto, purtroppo in questa occasione no".