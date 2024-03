Sporting, prenditi la Coppa Italia. Il Bibbiano/San Polo può andare a +4

Mercoledì cruciale per Sporting Scandiano e Bibbiano/San Polo.

Sul sintetico di Zola Predosa (ore 20.30), i rossoblù di mister Lorenzo Baroni lottano per la Coppa Italia "Maurizio Minetti" di Promozione e il pass per entrare nella graduatoria ripescaggi contro i romagnoli del Bakia che hanno hanno conquistato proprio 40 punti in campionato come i rivali per un piazzamento a metà classifica.

Tutti disponibili fra i reggiani e, in caso di parità, si procederà con tempi supplementari e rigori, mentre fra i biancocelesti out il centrocampista Guagneli e l’attaccante Zavatta.

In semifinale lo Sporting Scandiano si era aggiudicato il derby col Luzzara grazie ad una conclusione del puntero Suma.

Dopo il rinvio per pioggia di domenica nel big-match esterno con l’Arcetana, altra trasferta per la capolista Bibbiano/San Polo che non deve distrarsi a San Marino di Carpi contro i locali dello United del trainer reggiano Borghi in formazione iper rabberciata.

In caso di blitz, i boys di mister Andrea Tedeschi staccherebbero di 4 lunghezze i rivali della Vianese sorpassati grazie al turno infrasettimanale di mercoledì scorso; direzione di gara affidata al cesenate Rossi.

In Seconda categoria fari si recupera la giornata del 3 marzo e gli occhi sono puntati sul big-match fra Real Casina e Atletico Bibbiano Canossa che si sfidano sul neutro del sintetico di Castelnovo Monti: i biancorossi puntano a rientrare nella corsa al vertice, mentre gli ospiti sperano in un passo falso della regina Barcaccia che attende il Rapid Viadana.

Dopo aver patito il secondo kappao dalla bestia nera San Faustino, prova a ripartire lo United Albinea nel match casalingo contro lo Sporting Cavriago.

Seconda piazza nel mirino per la Boiardo Maer che prova il sorpasso interno ai danni del Fox Junior Serramazzoni, mentre la Borzanese cerca conferme del trend positivo al "Parrocchiale" del Roteglia, deciso a rientrare almeno nella lotta play-off.

In orario pomeridiano la Virtus Mandrio ospita i modenesi della Fortitudo che promettono battaglia per rientrare nella bagarre di vertice.

Il riepilogo

Coppa Italia Promozione (finale): Bakia-Sporting Scandiano sul sintetico di Zola Predosa.

Girone B: United Carpi (49)-Bibbiano/San Polo ore 14.30. Seconda categoria.

Girone D: Barcaccia (40)-Rapid Viadana (27) sul sintetico "Lari" ore 21; Gualtierese (17)-Montecavolo (23); Real Casina (30)-Atletico Bibbiano Canossa (38) sul sintetico di Castelnovo Monti ore 21.15; Reggio Calcio United Albinea (34)-Sporting Cavriago (19). Posticipate a domani sera Reggio Calcio-San Faustino e Saxum United-Santos 1948 a San Bartolomeo.

Girone E: Boiardo Maer (33)-Fox Junior Serramazzoni (34); Fonda Pavullese (13)-Fellegara (26); Junior Fiorano (23)-Cerredolese (34); Roteglia (29)-Borzanese (27); Rubiera (25)-Audax Casinalbo (16).

Girone F: Virtus Mandrio (40)-Fortitudo (31). Terza categoria. Girone B: Corcagnano (27)-Plaza Montecchio (37) a Felino.