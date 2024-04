Sporting Vagli sconfitto in casa dal New Team: 6-4. Bargecchia batte Sant’Alessio 2-1.

Nel girone "A" lo Sporting Vagli è battuto in casa per 6 a 4 dal New Team. Padroni di casa a segno con Faur, Giorgi e Franchi (doppietta); il New Team pasa con il gol di M. Pennucci, doppietta di Bravi e tripletta di Morelli. Lo Sporting resta ultimo a 10 punti, fanalino di coda; il New Team sale a 35 punti a centro classifica.

Nel girone "B" la sfida tra Farneta e Spianate si è conclusa 4-1. Farneta in gol con Dianda, Catinali e la doppietta di Del Carlo; per gli ospiti a poco è servito il gol di Lionetti. Nell’altro posticipo Bargecchia batte 2 a 1 il Sant’Alessio, cui non basta il gol di Paganelli: i versiliesi passano con Guadagno e Rosi. Da segnalare un brutto inforunio per Tamagnini del Sant’Alessio: frattura allo zigomo. In classifica: Bargecchia a quota 30, seguito da Farneta a 26; fermi Spianate a 25 e Sant’Alessio a 3.

A. L.