Sprint per la promozione. Il Città di Varese ci prova

Nel Girone A di Serie D è ancora tutto aperto. La 32ª giornata, in programma oggi dalle 14.30, promette scintille e potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa alla promozione e sulla lotta per la salvezza. Il match di cartello è senza dubbio quello tra NovaRomentin e Città di Varese, scontro diretto per il secondo posto e per il ruolo di principale inseguitrice della capolista Bra. I piemontesi arrivano all’appuntamento nel miglior momento della stagione: reduci da sette risultati utili consecutivi, con 19 punti conquistati, sono diventati la squadra più in forma del girone. A guidare la rimonta della compagine novarese è l’esperienza e il carisma dell’argentino Pablo Andrés González, ex protagonista in Serie A, che ha portato qualità, visione e leadership. Per i biancorossi del Varese, invece, il cammino recente è stato altalenante. Dopo tre giornate senza successi, la vittoria contro il Vado ha restituito fiducia e consapevolezza. Ora serve continuità per restare agganciati alla zona nobile della classifica e consolidare la propria candidatura per i playoff.

Sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà per la Vogherese, attesa dalla trasferta sul campo della capolista Bra (ore 15). I rossoneri, reduci da quattro pareggi consecutivi, cercano punti preziosi per uscire dalla zona playout, ma per riuscirci servirà una prestazione maiuscola. Il Bra, fin qui padrone incontrastato del girone, ha costruito gran parte del proprio successo sulla solidità casalinga: appena dieci gol subiti in quattordici gare interne. In chiave salvezza, riflettori sul delicatissimo scontro diretto tra Oltrepò e Cairese. I pavesi, in crisi profonda con una sola vittoria negli ultimi tre mesi, si aggrappano al fattore campo per riaprire i giochi. I liguri, avanti di tre punti, puntano invece sull’esperienza per piazzare lo scatto decisivo. Con sei giornate ancora da disputare dopo il weekend, ogni punto può fare la differenza. Le gerarchie sono tutt’altro che consolidate e il finale di stagione si preannuncia incandescente.