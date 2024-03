Squalifiche e decisioni del giudice sportivo, Lentigione e Ravenna colpiti, Carpi in vetta

Squalifiche ordinarie per due giocatori del Lentigione: Lorenzo Manzotti e Minel Sabotic hanno infatti raggiunto la quinta ammonizione in campionato e dunque siederanno in tribuna nella gara che il Lenz anticipa sabato alle 14,30 in casa contro la cenerentola Certaldo. Sabato si giocheranno anche Corticella-Forlì, Sangiuliano City-Aglianese e Victor San Marino-Progresso.

Arriva anche una pesante squalifica per il reggiano Mattia Marino del Ravenna: 3 giornate "per aver, a gioco in svolgimento, afferrato la nuca di un giocatore avversario, spingendolo". Ravenna, superato in vetta dal Carpi, che perde anche Paolo Rrpaj per proteste (4 giornate), dopo le cinque rimediate la settimana scorsa dal portiere Gianmaria Rossi.

Prima categoria. In vista dei numerosi recuperi di oggi, il giudice sportivo regionale ha anticipato le decisioni relative ai match di Prima categoria dell’ultima giornata.

Un turno a Molendi (FalkGalileo), Fantuzzi (Original Celtic Bhoys), Piacentini (Quattro Castella) e Bertocchi (Rubierese).