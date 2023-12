Squalifiche in serie c. Due turni di stop a Seghetti del Perugia

Mano pesante del giudice sportivo di serie C nei confronti del Perugia. Sono stati squalificati due giocatori degli umbri: per tre giornate Lisi "per avere colpito un avversario con una gomitata al volto". Per due Seghetti che è stato anche multato di 500 euro, il giocatore ha appoggiato la mano del petto senza imprimere forza e pronunciato una frase irrispettosa. Un turno a Cella, Gatto e Martina (Ancona), Imperiale e Schiavi (Carrarese), Amadio e Teraschi (Pineto), Rossetti (Vis Pesaro). Multato il Pescara di 1.500 euro per lancio di petardi, per avere divelto i seggiolini, danneggiato parti dei servizi igienici. Multa di 700 euro all’Ancona per l’esplosione di un petardo, all’Arezzo per il lancio di sei fumogeni e per avere fatto esplodere un petardo nel proprio settore e al Perugia. Multa di 500 euro alla Lucchese. Squalificato per un turno Banchieri, allenatore della Vis Pesaro.