Stabbia e Cerreto Guidi, punti d’oro. Scatto play-off del Massarella

Ultima giornata, la prima di ritorno, assai movimentata nel campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza in Serie A1. Nel girone A una rete di Taddei allo scadere evita la sconfitta al Piaggione Villanova nello scontro diretto con la Scalese, nelle cui fila è tornato al gol dopo un lungo infortunio Bucalossi. Nel raggruppamento B, invece, tre punti d’oro per Stabbia e Cerreto Guidi, che hanno la meglio rispettivamente di Balconevisi e Montespertoli, altrettanti avversari diretti. In quest’ottica, sempre nel girone B dominato dall’inarrestabile Casa Culturale (9 vittorie su 9 gare) buon punto anche per La Serra, che esce indenne dalla sfida contro la più quotata Computer Gross. Scendendo in A2 finiscono in parità i due incroci tra le prime quattro classificate del girone A, dove Allegri e De Tommasi siglano il 2-1 con cui il Team Arcogas piega il San Casciano, centrando il suo primo successo stagionale. In chiave promozione, nel gruppo D colpo grosso del Massarella in casa del Boccaccio, superato 4-2 grazie ai guizzi di Baronti, Ferrini, Russoniello e Vaiani. Infine, nell’E l’Unione Valdelsa fa suo lo scontro diretto col Monterappoli (decisiva la doppietta di capitan Corti). Di seguito il quadro completo.

Serie A1, Girone A: Vitolini-Corniola 1-0; Scalese-Piaggione Villanova 2-2; Gavena-Castelnuovo 1-0; Limitese-Real Isola 0-0; Sovigliana-Ferruzza 0-2; Certaldo-Le Cerbaie 1-2. Classifica: Ferruzza, Gavena e Vitolini 22; Real Isola 20; Limitese e Sovigliana 14; Le Cerbaie 11; Certaldo 8; Castelnuovo 7; Corniola 5; Scalese 3; Piaggione Villanova 2.

Girone B: Fibbiana-Bassa 2-0; Stabbia-Balconevisi 4-0; Cerreto Guidi-Montespertoli 2-0; La Serra-Computer Gross 0-0; Casa Culturale-Casotti 3-0; Rosselli-Castelfiorentino 2-2. Classifica: Casa Culturale 27; Computer Gross 18; Bassa 15; Castelfiorentino 14; Fibbiana 13; Rosselli 12; La Serra e Cerreto Guidi 9; Casotti e Stabbia 8; Montespertoli 7; Balconevisi 5.

Serie A2, Girone C: Malmantile United-Casenuove Gambassi 1-1; Sciano-Brusciana 0-0; San Pancrazio-Pitti Shoes 0-1; Team Arcogas-San Casciano 2-1; Molinese-Borgano 4-0. Classifica: Casenuove Gambassi 22; Malmantile United 19; Brusciana 17; Sciano 16; Pitti Shoes 14; San Pancrazio (-1) 12; Molinese (-1) 9; San Casciano 7; Team Arcogas 4; Borgano 1.

Girone D: Strettoio Pub-Spicchiese 2-0; Boccaccio-Massarella 2-4; Real Pavo Furiati-San Quirico 2-1; Catenese-Ortimino 0-0; Ponte a Elsa-Valdorme sospesa sullo 0-1 per problemi all’impianto di illuminazione. Classifica: Strettoio Pub 24; Boccaccio 18; Massarella 16; Valdorme 14; Catenese 11; Real Pavo Furiati e Spicchiese 10; Ortimino e Ponte a Elsa 7; San Quirico 6.

Girone E: Cambiano United-Mastromarco 2-1; 4 Mori-Botteghe 1-1; Vinci-YBPD United 4-0; Monterappoli-Unione Valdelsa 1-2. Riposava: Martignana. Classifica: 4 Mori 19; Vinci 14; Martignana e Monterappoli 13; Botteghe e Unione Valdelsa (-1) 12; Cambiano United 10; Mastromarco 7; YBPD United 1.

Simone Cioni