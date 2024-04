Stadi in Europa, il migliore è il Santiago Bernabeu: solo un italiano in top 10

Il gol di Jude Bellingham al 91' del Clasico tra Real Madrid e Barcellona è ancora vivido nella mente dei tifosi dei Blancos e a pochi giorni dal successo nel match più importante della stagione, il club più titolato di Spagna mette a segno un altro colpo da primato. Il Santiago Bernabeu è infatti risultato essere il miglior stadio d'Europa secondo la ricerca condotta dagli esperti di iGaming Betmaster. Il report ha tenuto conto di diversi fattori social, come ad esempio le visualizzazioni dei video pubblicati su TikTok ma anche i post Instagram in cui la casa del Real risultata taggata, oltre a recensioni e valutazioni su Tripadvisor. Gli esperti hanno anche analizzato il volume di traffico medio sui motori di ricerca e in particolare su Google a livello globale. Ogni stadio è stato premiato con un punteggio in base a questi parametri su un massimo di 100 punti. Il Santiago Bernabeu ne ha totalizzati 82,42, grazie a 600.000 ricerche globali su Google (al mese), 23.000 recensioni e una valutazione media di 4,5 stelle su Tripadvisor. Alle spalle dello stadio dei Blancos c'è l'Old Trafford, che pur non offrendo uno spettacolo calcistico degno dei fasti del passato, ha ottenuto 81,41 punti nella speciale classifica di Betmaster. Il rettangolo verde del Manchester United ha comunque ottenuto un primato, è stato taggato in più di 58.000 video TikTok, ottenendo oltre 2,1 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, un dato record rispetto altri stadi. Sul gradino più basso del podio c'è poi il Camp Nou di Barcellona, al primo posto nelle ricerche globali su Google, con oltre 880.000 ricerche ogni mese. L'unico stadio italiano nella top ten è San Siro, fresco dei festeggiamenti (e delle lacrime rossonere) per la festa scudetto dell'Inter ottenuto grazie al successo proprio sui cugini del Milan. La Scala del Calcio ha collezionato 75,46 punti grazie ad una media di 258.000 ricerche Google e 98 milioni di visualizzazioni sui post di TikTok. A completare la top ten ci sono l'Allianz Arena che occupa il quarto posto (78.53), seguito da Wembley (77.22), dal Tottenham Hotspur Stadium (76.07), Anfield Road di Liverpool (75.80), il già citato San Siro e poi il Signal Iduna Park (72.32) e infine l'Etihad Stadium, casa del Manchester City (72.24).