Stadio ‘Franchi’. Ora i Fedelissimi spingono il Comune ad intervenire

Dai tifosi bianconeri arriva un nuovo appello affinché il Franchi possa tornare il prima possibile a ‘nuova vita’. "Sono passati più di venti giorni da quando l’intervento deciso e rapido del Comune ha consentito al Siena Fc di disputare l’ultima partita in casa sul terreno del Rastrello – si legge sul Fol –. Di quella giornata ricordiamo, oltre alla festa, il disastrato terreno di gioco... In questo momento, chi si affaccia al Rastrello, può vedere un campo verde credendo così che i problemi siano ormai alle spalle, ma non è così, quel bel verde smeraldo che spicca è solamente gramigna che, in qualche modo, dovrà essere estirpata prima di procedere ad una nuova semina". "Dal 21 aprile, giorno di Siena-Mazzola – si legge ancora –, non è stato più eseguito nessun intervento. Sappiamo che l’amministrazione si sta muovendo per intervenire al meglio e sicuramente qualcosa si muoverà a breve ma, ancora schioccati dalle recenti disavventure, vorremmo che il problema venisse affrontato al più presto e con le giuste competenze che sicuramente saranno state già individuate. Non è una critica e nemmeno una lamentela, ma un appello affinché tutto si rimetta in moto rapidamente".