"Staff tecnico confermato al Follonica Gavorrano per la prossima stagione: collaborazione consolidata e nuove aggiunte in vista della finale di Coppa Italia" Confermato lo staff tecnico del Follonica Gavorrano per la prossima stagione, con mister Marco Masi e il team di collaboratori confermati. In arrivo un nuovo vice allenatore. La squadra si prepara per la finale di Coppa Italia.