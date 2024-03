Stagione avvincente. Carrarese senza tregua. Sabato ai Marmi arriva la Juventus Next Gen

Non dà un attimo di tregua e non permette di abbassare la guardia alla Carrarese un campionato che è tra i più tosti e competitivi degli ultimi anni. Dopo la lunga e impegnativa trasferta a Pescara ecco che si materializza l’ostacolo Juventus Next Gen. Una squadra che quando gli azzurri hanno affrontato e battuto all’andata lasciarono solitaria al penultimo posto del girone con soli 11 punti e che adesso ritrovano ottava. Da allora il team di Brambilla ha fatto 31 punti in 18 partite perdendo una sola volta in tutto il girone di ritorno. Numeri che fanno capire come sabato allo stadio dei Marmi sarà tutt’altro che una passeggiata.

Per il match in programma alle ore 18,30 la società marmifera si sta mobilitando per cercare di riempire lo stadio anche attraverso promozioni che possano facilitare l’ingresso allo stadio di bambini e bambine. Verrà ad esempio riproposta l’iniziativa “Fant Azzurro” che vede protagoniste le scuole elementari cittadine e saranno coinvolte anche le società di calcio giovanile della zona. Passando al campo, invece, ieri la squadra ha svolto una doppia seduta con mattinata dedicata ad un lavoro tecnico a cui sono seguite esercitazioni tecniche divise per reparto e pomeriggio trascorso tra esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale a campo ridotto. Il grande assente di sabato sarà lo squalificato Manuel Cicconi, arrivato al suo decimo cartellino giallo stagionale (un po’ tanti per un esterno di spinta). In diffida, invece, è entrato di nuovo l’argentino Schiavi. Assenza pesante, dicevamo, quella di Cicconi sia per il valore del giocatore (forse il più forte in assoluto tra quelli in rosa) che per la difficoltà di trovarne il sostituto sulla fascia sinistra. Il principale indiziato potrebbe essere Belloni che è mancino ed il ruolo lo ha già ricoperto in stagione.

Ultimamente, però, il tecnico Antonio Calabro sta provando in quella posizione anche l’altro mancino Cerretelli che vi ha fatto qualche scampolo di gara. L’ultima alternativa comporterebbe un adattamento con relativo cambio di fascia per uno tra Zanon e Grassini. Il rientro di Panico, invece, ridarà nuova linfa all’attacco dove si aspettano ancora i rientri di Morosini e Giannetti. Questi ultimi giorni di allenamento serviranno per capire gli arruolabili e mettere definitivamente a punto la formazione anti Juventus.