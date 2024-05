Stefani, ex della rata. "Grazie Ranieri, mi hai dato tanto»

Il trionfo europeo dell’Atalanta ha un po’ nascosto l’addio al calcio di Claudio Ranieri. Tra i tanti omaggi all’allenatore, c’è pure quello di Danilo Stefani. Questo il suo post di gratitudine sui social: "Grazie Mr Claudio Ranieri. Il mio ringraziamento è solo una goccia in mezzo a un oceano, ma come non posso ringraziare la persona, il mister, che mi ha permesso di realizzare un sogno… per sempre riconoscente". L’ex centrocampista classe 1979, cresciuto nella Maceratese, passò nel 1996 dalla Rata promossa in C2 alla viola in A. La Fiorentina vinse subito la Supercoppa contro il Milan grazie alla doppietta di Batistuta, quindi Stefani giocò 2 partite in quella stagione, ma d’altronde era un ragazzino. Ranieri lo fece esordire nel maggio del 1997 contro la Reggiana (entrando al posto di Massimo Orlando). Poi Stefani ha avuto una carriera decennale tra i professionisti con oltre 200 gare disputate in giro per l’Italia.

Andrea Scoppa