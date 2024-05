Stop Follonica Gavorrano. Il Tau vola in finale playoff

Il Tau Altopascio si aggiudica la semifinale play off contro il Follonica Gavorrano (1-3 il finale), con i ragazzi di mister Marco Masi che dicono addio alla finale ed ora avranno due settimane di tempo per prepararsi alla finale di Coppa Italia col Trapani. Primo tempo che vede il Follonica Gavorrano autore di tante occasioni, ma a passare in vantaggio è il Tau in chiusura di frazione. Al 43’ il Tau passa in vantaggio a sorpresa: Bruno riceve palla sul limite dell’area e di prima intenzione calcia forte con il piattone, Ampollini devia ma la palla sbatte sul palo e si insacca, il punteggio si sblocca in favore degli ospiti. La prima frazione si chiude così sullo 0-1 per il Tau Altopascio, nonostante le tante occasioni create dal Follonica Gavorrano. Al 4’ della ripresa Antoni raddoppia per il Tau, recuperando una palla in area biancorossoblù e battendo Filippis con un tiro all’angolino. Il Follonica Gavorrano si scuote e al 10’ accorcia le distanze: Lo Sicco su punizione effettua un tiro-cross insidioso intercettato da Botrini, che porta il punteggio sull’1-2. I biancorossoblù ci credono e al 16’ Regoli cerca una deviazione in area che termina alta sopra la traversa.

Al 38’ il Tau riallunga le distanze: il neo entrato Piccini si presenta di fronte al portiere e lo batte, realizzando il gol dell’1-3 per gli ospiti. In pieno recupero il colpo di testa di Pino termina alto sopra la traversa, mentre poco dopo il tiro di Regoli viene deviato in angolo dal portiere. Termina così sull’1-3 la gara in favore del Tau Altopascio, che accede così alla finale play off.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna (29’ st Pino), Grifoni (18’ st Souare), Nardella (29’ st Ceccanti), Barlettani (9’ st Mauro), Lo Sicco, Macrì, Ampollini, Mencagli (11’ st Regoli), Botrini. ll. Masi.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Malva (35’ st Piccini), Capparella (35’ st Andolfi), Bruzzo, Antoni, Manetti (23’ st Perillo), Lombardo (47’ st Odianose), Meucci, Bruno (23’ st Quilici). All. Venturi.

Reti: 43’ Bruno, 4’ st Antoni, 9’ st Botrini, 38’ st Piccini.