Storie di vita da un campo di calcio. I fratelli Tosi avversari per una notte

Una vita sui campi da calcio, a fare spesso e volentieri la differenza data la loro innata bravura con il pallone tra i piedi. E quasi sempre insieme, vestendo la maglia della medesima squadra. Non l’altra sera però, quando per la prima volta dopo tantissimi anni i fratelli Federico e Francesco Tosi si sono ritrovati contro: avversari sul campo in SalaVetitia Seravezza FC-Sporting Forte dei Marmi, scontro diretto al vertice nel campionato di Terza categoria (girone unico di Massa Carrara). "È stato strano essere avversari – racconta il maggiore dei due, Federico (45 anni) – è una situazione anomala che diverte anche (ride, ndr). Alla fine in carriera abbiamo giocato quasi sempre insieme tra Forte dei Marmi, Sarzanese, Pietrasanta, Camaiore e poi di nuovo a Pietrasanta. Dal 2005 al 2014 abbiamo avuto gli stessi trascorsi. Quest’anno avevo insistito tanto con mio fratello affinché venisse a giocare con noi a Seravezza ma lui ha fatto altre scelte andando allo Sporting Forte. In passato da avversari ricordo giusto un paio di precedenti contro ma agli esordi quando eravamo giovani in Massese-Uzzanese, in Massese-Chiusi Canciano e in Versilia-Sestese. E poi giochiamo sempre insieme anche nei tornei estivi".

"Ci siamo “lasciati“ calcisticamente dal 2014 – aggiunge al libro dei ricordi il fratello Francesco che di anni ne ha 44 essendo nato esattamente ad un anno di distanza da Federico sempre nella stessa data del 23 settembre – quando lui andò alla Massese in Serie D e io rimasi a Camaiore e anche in quegli anni rigiocammo contro alcune altre volte... anche se magari lui non si ricorda bene tutto perché è più “vecchietto“ di me (lo prende in giro col sorriso, ndr). Io però preferirei di gran lunga giocarsi insieme piuttosto che contro visto che ’Fede’ è un bomber che ti fa vincere le partite. Passano gli anni ma i gol li farà sempre: ce li ha proprio nel sange, non c’è nulla da fare".

In effetti Federico pure questo venerdì sera al “Buon Riposo“ di Pozzi ha piantato una tripletta (tra cui un eurogol) alla sua maniera risultando determinante per la vittoria 3-2 contro i nerazzurri fortemarmini, cui non è bastato il subentrato Francesco (a segno anche lui, con una perla).

In Versilia (e non solo) sono leggende viventi del calcio, sempre apprezzatissimi da tutti per le loro qualità sportive e umane. Da un mese e mezzo purtroppo non c’è più la loro cara nonna Liana che andava sempre a vederli allo stadio ed era diventata a sua volta un’icona del pallone romantico versiliese. Miti assoluti i due Tosi, che si divertono ancora... deliziando le platee.

Simone Ferro