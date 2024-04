Stosa Virtus, sfida playoff. C’è la prima della classe

Sarà una grande festa per la Stosa Virtus che oggi al PalaEstra celebrerà l’accesso ai playoff di serie B interregionale. Alle 18 i rossoblù affronteranno la prima della classe, la Robur Saronno, che nel turno scorso ha conquistato matematicamente la prima posizione e la ’pole position’ nella griglia playoff, ma oltre al match sono in programma tanti eventi collaterali che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. Si partirà alle 17 quando all’esterno dell’impianto di viale Sclavo si raduneranno i bambini del minibasket rossoblù, delle scuole senesi e delle contrade per una merenda offerta dalla società.

Alle 17.30 ci sarà invece la consegna di una maglia celebrativa ai priori delle 17 contrade, invitati al match insieme ai presidenti di società. Nell’intervallo, invece, saranno protagonisti i ballerini della Tuttifrutti dance che anticiperanno la premiazione delle formazioni giovanili Under 15 e Esordienti della Virtus. Presenti anche le istituzioni cittadine e gli sponsor della Virtus in B interregionale. Venendo alla gara, quella odierna sarà una prova importante per Olleia e soci al cospetto della formazione che ha dominato entrambe le fasi fin qui disputate. Nonostante la qualificazione playoff già in cassaforte, la Stosa deve ancora conoscere la posizione nella griglia. In caso di vittoria contro Saronno i rossoblù chiuderebbero al quinto posto e nel primo turno affronterebbero Pavia. Se invece la Virtus dovesse perdere e contemporaneamente Casale dovesse vincere a Cecina sarebbero proprio i livornesi l’avversario della Stosa nei quarti di finale. "Saronno viene da noi dopo aver conquistato meritatamente il primo posto in classifica, è una squadra forte e lo ha dimostrato – afferma il coach della Stosa Edoardo Ceccarelli –. La loro forza è nel collettivo, hanno 8 giocatori vicini alla doppia cifra di media, hanno tanti tiratori e il loro gioco è corale. Noi, più che concentrarci su un singolo, dovremo essere bravi a limitare le situazioni in cui prendono vantaggio, perchè sono abilissimi a far diventare un piccolo vantaggio un tiro aperto in pochissimo tempo. Sarà una partita tosta, da giocare con grande lucidità, ma i ragazzi ancora una volta hanno fatto una settimana di allenamenti esemplare per voglia ed abnegazione e mi aspetto da loro la qualità messa in campo nell’ultimo periodo".