Strettoio sempre più vicino all’A1. Bertocci regala il derby allo Stabbia

In una giornata scandita dai pareggi a reti bianche, quattro gare su sei sono terminate 0-0, nel girone B di Serie A di calcio Uisp arriva la prima frenata della capolista Casa Culturale. Fin qui a punteggio pieno, infatti, i sanminiatesi sono stati bloccati sullo 0-0 dalla Computer Gross, seconda forza del girone. Alle spalle della battistrada giallorossa si fa sempre più agguerrita la lotta per gli altri 3 posti alle finali scudetto. Nell’ultimo turno, ad approfittare dei pareggi di Castelfiorentino, Fibbiana e Bassa è il Rosselli, che grazie alla doppietta di Farruku regola in trasferta il Casotti e si fa sotto alle dirette rivali. In chiave salvezza, invece, un guizzo di Bertocci regala allo Stabbia 3 punti d’oro nel derby-scontro diretto col Cerreto Guidi. Nell’altro raggruppamento della massima categoria, invece, primo successo stagionale per il Piaggione Villanova che piega 3-2 il Certaldo grazie alle reti di Macaione, Taddei e Bini. Tre punti preziosi per cercare di evitare almeno la retrocessione diretta e giocarsi tutto ai play-out. Scendendo in A2, invece, il Casenuove Gambassi passa anche a San Casciano (tris a firma di Posarelli, Fioravanti ed El Bhit) e prova la fuga decisiva verso l’A1 nel girone C. Stesso discorso nel D per lo Strettoio Pub, che con i gol di Tani e Rossi espugna il campo della Catenese e si porta a un punto dalla matematica promozione.

Serie A1, girone A: Ferruzza-Limitese 4-2; Real Isola-Vitolini 1-0; Scalese-Sovigliana 0-0; Castelnuovo-Le Cerbaie 2-3; Corniola-Gavena 0-2; Piaggione Villanova-Certaldo 3-2. Classifica: Ferruzza, Real Isola e Gavena 35; Vitolini 28; Limitese 20; Sovigliana 17; Le Cerbaie 16; Castelnuovo e Certaldo 14; Corniola e Piaggione Villanova 6; Scalese 5.

Girone B: Castelfiorentino-Fibbiana 0-0; Bassa-Montespertoli 0-0; La Serra-Balconevisi 0-0; Casotti-Rosselli 1-2; Stabbia-Cerreto Guidi 1-0. Casa Culturale-Computer Gross 0-0. Classifica: Casa Culturale 40; Computer Gross 27; Bassa 26; Fibbiana 25; Castelfiorentino 24; Rosselli 23; La Serra e Stabbia 13; Casotti 12; Balconevisi 10; Cerreto Guidi 9; Montespertoli 8.

Serie A2, girone C: San Pancrazio-Brusciana 0-1; Borgano-Sciano 2-2; Molinese-Team Arcogas 4-1; San Casciano-Casenuove Gambassi 0-3; Pitti Shoes-Malmantile United 2-2. Classifica: Casenuove Gambassi 34; Malmantile United e Brusciana 27; Sciano e Pitti Shoes 24; San Pancrazio (-2) 17; Molinese (-1) 14; San Casciano 8; Borgano 6; Team Arcogas 5.

Girone D: Boccaccio-Spicchiese 3-1; San Quirico-Ortimino 1-1; Real Pavo Furiati-Valdorme 0-1; Massarella-Ponte a Elsa 1-0; Catenese-Strettoio Pub 1-2. Classifica: Strettoio Pub 35; Boccaccio 27; Valdorme 25; Massarella 23; Catenese 20; Real Pavo Furiati 17; San Quirico 12; Spicchiese 11; Ortimino 9; Ponte a Elsa 8.

Girone E: Monterappoli-Vinci 2-3; Unione Valdelsa-Cambiano United 1-1; 4 Mori-Mastromarco 2-0; YBPD United-Martignana 0-2. Riposava: Botteghe. Classifica: 4 Mori 28; Martignana 23; Vinci 22; Unione Valdelsa (-1) 20; Botteghe 19; Monterappoli 17; Cambiano United 14; Mastromarco 13; YBPD United 1.

Simone Cioni