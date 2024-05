Subbiano con Capolona. Spunta l’ipotesi fusione

La locandina sta circolando sui social, così come quella che al momento sembra una indiscrezione, al pari però anche delle foto degli striscioni che i tifosi del Subbiano hanno lasciato in giro per il paese. Lunedì 13 maggio alle ore 21 nei locali dello stadio di Subbiano si terrà una assemblea pubblica convocata dalla società gialloblù. Sul tavolo il futuro della società. Già la scorsa estate si erano rincorse voci su alcune problematiche del sodalizio. Alcuni nodi (di varia natura) poi sciolti. Adesso invece il tema è quella di una possibile fusione con la vicina società del Capolona Quarata. E qui si è scatenata la protesta degli ultras del Subbiano che non vogliono pensare a questa fusione. Al momento si tratterebbe (e il condizionale è d’obbligo) di far nascere un’unica realtà per quanto riguarda prima squadra e Juniores per puntare con maggiori forze, soprattutto economiche, al salto in Eccellenza. I settori giovanili resterebbero divisi con le rispettive scuole calcio, l’unione come detto riguarderebbe solo la prima squadra e il gradino appena sotto.

Ad oggi si tratterebbe di un progetto che ai tifosi gialloblù non sembra andare a genio. Anche perchè la rivalità è nota e senza scomodare troppo la storia giusto nel marzo del 2022 il derby in casa del Capolona Quarata venne rovinato da quello striscione che in piena ondata Covid recitava "Abbiamo un sogno, Subbiano come Codogno" richiamando uno dei territori maggiormente colpiti nel corso della prima ondata della pandemia.

Sono ore di attesa, fatte di domande, quelle che accompagneranno il Subbiano fino a lunedì, giorno dell’assemblea che si preannuncia calda e con la presenza anche di tifosi e autorità del mondo del pallone aretino. Ma anche a Capolona ci si interroga sulla fusione che gli amaranto di casa anni addietro fecero appunto con il Quarata per unire le forze sia a livello giovanile che di prima squadra, impegnata nell’ultimo torneo di Prima categoria, concluso con un piazzamento a metà classifica ben lontano dalla zona rossa della graduatoria. Certo la fusione potrebbe portare forze fresche per tentare l’assalto all’Eccellenza, ma anche impianti sportivi in più per tutta l’attività giovanile. Insomma tanti argomenti su cui riflettere e capire se questo matrimonio tra Subbiano e Capolona si farà dopo che in passato il referendum per l’istituzione del Comune unico invece registrò un esito negativo e mandò a monte il progetto amministrativo.

Matteo Marzotti