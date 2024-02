Successo importante in ottica salvezza. L’Urbania nel segno di Nunez: schiantato il Montegiorgio

3

MONTEGIORGIO

: Urbietis, Sema, Salvi, Dal Compare, Marengo (20’ s.t. Zingaretti), Giovanelli, Catani, Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti (44’ s.t. Franca), Nouri (32’ s.t. Cantucci). All. Omiccioli.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Greco, Marcattili, Lombardi (16’ s.t. Monterotti), Vignaroli (1’ s.t. Milozzi), Rossini, Verdesi, Giri, Zira, Zancocchia, Flaiani (38’ s.t. Capparuccini). All. Vagnoni.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: Nunez 30’ e 60’, Mangiarotti 45’, Giri 63’.

Note: ammoniti Giovanelli e Lombardi.

Primo tempo non privo di emozioni tra Urbania e Montegiorgio, con i biancorossi che hanno l’occasione di sbloccare la gara al ventesimo minuto. Dopo il rigore procurato da Mangiarotti, dagli undici metri, Nunez sceglie di aprire il piattone ma Forconesi è bravo ad intercettarla. Passano due minuti e Mangiarotti di punizione colpisce il palo. Alla mezz’ora, Nunez a tu per tu con l’estremo difensore prende palo, sul rimpallo, però, è cinico e realizza il vantaggio. Sul finale di frazione arriva il raddoppio su schema da punizione, Mangiarotti sfrutta il passaggio di Carnesecchi e segna.

Il secondo tempo riparte su ritmi sostenuti, con l’Urbania che spreca più volte l’opportunità per il triplice vantaggio. Al 60’ i biancorossi in contropiede trovano la rete con Nunez, servito splendidamente da Mangiarotti. È proprio l’argentino ad avere anche l’occasione per la quarta rete, ma da pochi passi non riesce ad impattare. Sul ribaltamento di fronte, il Montegiorgio trova il gol con Giri che insacca all’angolino.

Andrea Alessandroni