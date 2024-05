Successo per la manifestazione svoltasi a Corlo. All’ultima serata hanno partecipato oltre trecento persone. Solidarietà, raccolti oltre diciottomila euro

Il Trofeo della Solidarietà non stanca mai. Anche la ventiduesima edizione della manifestazione organizzata da Davide Fratini che coniuga amicizia, inclusione sociale, volontariato, sport e beneficenza, ha fatto centro. Il maltempo non ha rovinato il tradizionale torneo al campo sportivo di Corlo, dove da giovedì a sabato scorso si sono viste diverse partite di buon livello tra un piatto e l’altro dello stand gastronomico. Protagoniste assolute però sono state le associazioni di volontariato e i diversamente abili. Naturalmente si guarda sempre con curiosità alla somma che gli organizzatori alla fine riescono a devolvere alle associazioni. Ebbene, i conti non sono ancora terminati, ma si può affermare con certezza che sono stati raccolti oltre 18mila euro. Una cifra davvero importante, che rende orgoglioso Fratini e i suoi collaboratori. Per il resto, da sottolineare il successo dell’ultima serata, alla quale hanno partecipato oltre 300 persone. Prima si è giocata una partita maschile, con una selezione di ragazzi diversamente abili che ha battuto il Corlo. Il gran finale è stato riservato al calcio femminile, con un appassionante triangolare che ha visto prevalere F Medical davanti a San Luca e Pontelagoscuro.