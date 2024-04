Sugli spalti. Il calore dei tifosi bianconeri:: "Grazie ragazzi!»

Anche nell’ultima partita della stagione, la squadra di Magrini ha potuto contare sul caloroso sostegno dei propri tifosi, giunti allo stadio Dei Pini di Foiano della Chiana. Durante la partita i sostenitori della Robur hanno rivolto applausi e cori a tutti i protagonisti della splendida annata bianconera, dal capitano Tommaso Bianchi, "lui che anche l’anno scorso a dovuto ingoiare bocconi amari", al Flaco Masini, al portiere Giusti, seduto in tribuna per far spazio al suo vice Gueye, all’acclamatissimo Hagbe entrato nel cuore del popolo bianconero.

Non sono ovviamente mancati i cori rivolti al tecnico Lamberto Magrini, dal tono ben diverso a quelli invece indirizzati all’ex presidente Emiliano Montanari. E se anche l’ultima giornata si è chiusa con La Marcia del Palio cantata al triplice fischio dai tifosi, insieme ai giocatori, a risuonare allo stadio Dei Pini anche un sentito "Grazie ragazzi!".