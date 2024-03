Sul campo neutro di Offagna. Fermani piega il Monturano. L’Osimana sorride, ma perde Buonaventura

OSIMANA

1

MONTURANO

0

OSIMANA: Santarelli, Baiocco (21’ st Bambozzi), Mosquera, Borgese, Patrizi, Micucci, Fermani N. (38’ st Montesano), Straccio (38’ st Di Lorenzo), Tittarelli, Buonaventura (42’ pt Mercanti), Bugaro (49’ st De Angelis). A disp.: Piergiacomi, Marchesini, Rossetti, Labriola. All. Aliberti.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, Adami, Frinconi, Curzi (15’ st Smerilli), Finucci (24’ st Ezzaitouni), Muzi (15’ st Tracanna), Islami, Loviso, Moretti, Bracalente (27’ st D’Amicis), Nacciariti (24’ st Rotondo). A disp.: Fall, De Carolis, Santarelli, Bernacchini. All. Cuccù.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Rete: 6’ st Fermani N.

Note: espulsi al 45’ st Loviso e al 51’ st Borgese entrambi per doppia ammonizione.

Un gol di Nicholas Fermani, a inizio secondo tempo, regala i tre punti all’Osimana. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i giallorossi (orfani di vari giocatori tra i quali Alessandroni e Falcioni squalificati) contro il Monturano nel match casalingo giocato sul "neutro" di Offagna e a porte chiuse per via della lunga squalifica (a proposito oggi dovrebbe essere discusso il ricorso). I "senzatesta" vanno così al riposo in campionato di due settimane con il sorriso. Anche se pesano gli infortuni di Buonaventura e l’espulsione di Borgese nel finale di partita, che salterà la trasferta di Jesi. Nel primo tempo i giallorossi sfiorano il vantaggio con una punizione dalla distanza di Bugaro deviata da Isidori, che poi salva ancora la proprio porta poco prima del duplice fischio su una conclusione di Straccio. Il portiere ospite però non può niente a inizio ripresa sul destro a fil di palo da appena dentro l’area di Fermani, servito da un colpo di testa di Tittarelli. Appena passata la mezz’ora Tittarelli ben servito dalla sinistra da Bambozzi sfiora il raddoppio. Nel finale Moretti in un paio di occasione fa venire i brividi alla difesa giallorossa che però si salva.