Summit sulla Robur di serie D. A breve si saprà chi resta

Si sta per aprire una settimana importante per la Robur, una settimana in cui archiviare definitivamente il passato e guardare definitivamente alla prossima stagione. Che sarà in serie D: il campionato che attende i bianconeri si preannuncia tutt’altro che semplice, con club anche blasonati pronti a giocarsi lo stesso loro obiettivo. Un campionato diverso dall’Eccellenza che il Siena di Magrini si è mangiato senza dare scampo alle altre pretendenti. E se ripetere un cammino del genere sarà praticamente impossibile, la Robur scenderà in campo con le armi affilate. Già nelle prossime ore dovrebbe tenersi un incontro tra il tecnico Lamberto Magrini (foto) e i direttori Farina e Guerri per pianificare il futuro. E quindi potrebbero già conoscersi i nomi di coloro che proseguiranno l’avventura sotto la Torre del Mangia dalla scorsa stagione. Se verosimilmente le idee sono già chiare, l’attesa è per le ufficialità degli stessi nomi. Al gruppo già formato saranno poi aggiunti quegli elementi adatti a rendere la rosa all’altezza dell’obiettivo che anche il presidente Simone Giacomini ha dichiarato: rivedere il Siena tra i professionisti il prima possibile. Giocatori "umili e non presuntuosi", come ha dichiarato mister Magrini (da nominare anche il suo vice, dal momento che Voria sarà il responsabile del settore giovanile). Intanto è terminata l’avventura di Davide Vaira al Modena. Dopo tre anni, uno in Serie C e due in cadetteria, le strade dell’ex direttore sportivo bianconero e quello del club emiliano si sono separate, sembra per divergenze di vedute sulla programmazione. Vaira è arrivato a Siena nel 2016, ad affiancare l’allora diesse Giovanni Dolci per poi diventare lui stesso direttore sportivo nel campionato 2019/2020.