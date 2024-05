Super baby granata. Regia 2ª al ’Sansone’. Sassi re dei bomber

E’ stata una festa di sport la terza edizione del Memorial Daniele Sansone, torneo di calcio giovanile riservato alle annate 2012 (dilettanti) e 2013 (professionisti) organizzato dalla Virtus Mandrio per ricordare il giovane allenatore e "colonna" del settore giovanile gialloverde scomparso a novembre del 2021 a soli 35 anni. Una domenica di sole ha riempito di pubblico l’impianto della società correggese con 8 ore di sfide sui due campi allestiti, che hanno visto trionfare il Carpi di mister Davide Magni con 5 vittorie e un pari (3-3 con i padroni di casa del Mandrio) nelle 6 gare giocate fra girone eliminatorio del mattino e girone Gold del pomeriggio, precedendo la Reggiana, quindi Imolese, Sassuolo, Modena, Reggio Calcio, Mandrio e Fiorenzuola.

Al termine del pomeriggio si sono svolte le premiazioni alla presenza del sindaco di Correggio Fabio Testi e dell’assessore allo sport Francesca Salsi, a fianco della famiglia Sansone, papà, mamma e sorella che l’anno scorso ha dato alla luce il piccolo Daniele Junior, così chiamato in memoria dello zio. Oltre alle targhe per le 8 squadre al via sono stati consegnati i due premi speciali, il trofeo "Natalino Rossi" al capocannoniere Luca Sassi del Modena (cresciuto nel Mandrio) e il trofeo "Ariello Albarelli" per il miglior portiere a Manuel Beneventi del Carpi.

d.s.