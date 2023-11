Super Magra Azzurri ottiene la terza vittoria di fila

Primo tempo sofferto poi il Magra Azzurri trova la giusta concentrazione nello spogliatoio e torna in campo cambiando la sfida contro il San Desiderio nonostante un cartellino rosso. Vittoria preziosa quella dei ragazzi di Giovanni Putti che dopo qualche passaggio a vuoto e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori, sembrano aver trovato equilibrio e continuità. La vittoria al "Camaiora" contro il San Desiderio 2-0 consente ai santostefanesi di entrare a far parte del club delle inseguitrici al podio del campionato di Promozione. Terza vittoria dei biancazzurri consecutiva nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Lazzari. Alla rete in apertura di ripresa di Barabino dagli sviluppi di un calcio di punizione ha fatto seguito nel finale il guizzo di Bellegoni. Nel finale però a rovinare la giornata è arrivato il brutto infortunio per il portiere Riccardo Tonelli che è stato colpito al volto in una azione e dopo la medicazione in campo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al suo posto è entrato Matteo Cozzolino. Un bel gruppetto quello all’inseguimento del podio che vede la rappresentanza spezzina rafforzata anche da Intercomunale Beverino e Levanto. Un torneo che continua a mostrare il volto sorridente del Molassana sul gradino più alto grazie al successo ottenuto sul campo del fanalino di coda Rapallo Ruentes. A decidere la sfida Ricciardulli con una doppietta. Insegue a due lunghezze l’altra formazione di Rapallo che non ha avuto però vita facile contro il Little Club James (2-1). Riprende il ritmo l’ex capolista Bogliasco battendo con una cinquina la Caperanese. Dopo il 2-0 col quale era andata a riposo con le reti di Bagliano e Provenzano, la sfida si accende nel 2° tempo terminato 5-2. Bella vittoria anche quella dell’Intercomunale Beverino nella sfida casalinga contro il Vallescrivia 2-0 firmata dai guizzi di Lunghi e Del Santo. Battuta d’arresto del Cadimare superato 1-0 dalla Sampierdarenese con un gol di Fiorucci.

Massimo Merluzzi