Super Pianese! Figline ko e allungo in classifica. La grande giornata di bomber Mignani: tripletta

PIANESE

4

FIGLINE

2

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Lo Porto, Miccoli, Polidori, Tognetti (18’st Di Martino), Boccadamo, Simeoni (27’st Proietto), Mignani (44’st Lulli), Ledonne (35’st Di Mino), Mastropietro (27’pt Bramante).

Panchina: Iurino, Monanni, Falconi, Alagia. Allenatore Prosperi.

FIGLINE: Pagnini, Dema, Banchelli (26’st Masini), Sabatini (1’st Simonti), Ficini, Zellini, Sesti (46’st Bonavita), Bruni, Torrini (13’st Costantini), Zhupa (13’st Saccardi), Diarra.

Panchina: Conti, Malpaganti, Fiore, Cavaciocchi. Allenatore Tronconi.

Arbitro Colelli di Ostia Lido (Scala - Sciotti).

Reti: 2’ Mignani, 6’ Mignani, 46’ Ficini, 2’st Ledonne, 16’st Bruni, 44’st Mignani.

Note – Ammoniti: Tognetti, Morgantini, Sabatini, Diarra, Loporto, Polidori, Mastropietro, Mignani. Recupero: 1’ e 5’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese cala il poker battendo al Comunale il Figline approfittando così dei risultati delle avversarie sugli altri campi. La gara si era messa subito molto bene per i bianconeri di casa che al 2’ passano in vantaggio. L’azione parte da Boccadamo che si invola sulla fascia destra, crossa e serve Mignani (nella foto) che di testa batte Pagnini. Al 6’ raddoppia la Pianese: nasce ancora tutto da Boccadamo che pesca Simeoni. Il tiro del mediano amiatino da fuori area colpisce il palo, la sfera ritorna in campo e il più lesto è Ledonne che appoggia su Mignani che deve solo spingere in fondo al sacco il 2-0. Nel finale di tempo il Figline accorcia: Al da calcio d’angolo Ficini in mezza rovesciata dimezza lo svantaggio e manda le squadre al riposo sul 2-1. Come accaduto nel primo tempo non passano nemmeno due minuti dalla ripresa che la Pianese realizza la terza rete: Banchelli rinvia la palla sui piedi di Boccadamo che si avventa sulla palla entra in area, crossa basso e trova Ledonne. I giovane attaccante di casa segna il 3-1. Gara in ghiaccio? No perché il Figline ha un altro moto di orgoglio e senza ancora con Bruni, bravo ad indovinare l’angolino basso alla destra di De Fazio per il 3-2. La gara poi vive una fase di stanca e con il Figline proteso in avanti per pareggiare arriva la quarta rete per la Pianese nel finale: una azione travolgente partita da Bramante, palla a Boccadamo che vede Pagnini fuori dall’area e calibra un pallonetto che si stampa sulla traversa. Mignani sigla la tripletta ribandendo in rete il tap-in. Con questi tre punti la Pianese va a più tre sul Gavorrano, fermato a Montevarchi sul pari e più sei sulla coppia Serravezza–Altopascio.