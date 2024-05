Svolta alla Pontremolese. Della Bona nuovo tecnico?

La Pontremolese, che potrebbe finire in un girone di ferro nella prossima stagione di Promozione, è già al lavoro per allestire una squadra competitiva. Questo è l’obiettivo della società azzurra, intenzionatissima a non ripetere la deludente stagione appena andata in archivio. Una attraversata incredibile che ha registrato prima la conferma e poi l’esonero del tecnico Riccardo Bracaloni (forse in ritardo, come ammettono i vertici societari), e quindi l’ingaggio di Fabio Bellotti che ha inanellato una incredibile serie di sconfitte che hanno portato sul ponte di comando della squadra azzurra Giorgio Chelotti. Il tecnico di Monti dovrebbe tornare a occuparsi degli Allievi regionali, dove ha lasciato la sua impronta. Una lezione che deve servire all’area tecnica per non commettere i tanti, troppi errori commessi. Gli sportivi, quelli che hanno a cuore le sorti del glorioso club, vorrebbero una squadra competitiva con un tecnico profondo conoscitore dei tanti trabocchetti che la Promozione porta dentro.

Dopo il rompete le righe, questi sono giorni d’attesa. Il presidente Piergiorgio Aprili deve risolvere prima di tutto la crisi tecnica che mette al centro di particolari attenzioni Giuseppe Della Bona. Sarà lui il nuovo allenatore della Pontremolese? Fra 48 ore l’ex tecnico della Massese scioglierà la riserva. In attesa di conoscere le decisioni di Della Bona, il nocchiero della Pontremolese aspetta una risposta da parte del Pontremoli Fc, la società diretta da Stefano Giannetti che si è riunita l’altra sera per decidere se affrontare la nuova stagione a braccetto del centenario club azzurro, oppure continuare a viaggiare in solitaria. Non sarà una stagione facile per la Pontremolese, su questo c’è da scommettere, soprattutto a causa di una concorrenza che si annuncia nutrita e qualificata, per niente decisa a rimanere indietro.